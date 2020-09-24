Son Dakika | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 golle turladı! Hajduk Split elendi(Maçın özeti)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde tur atladı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Belhanda ile geçen Galatasaray, 86. dakikada Babel ile farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Hajduk Split'i 2-0 mağlup etti.

Böylece UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen Galatasaray, bu turda İskoçya'nın Rangers takımı ile 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Galatasaray maç başında topun kontrolünü sağlamakta zorlanıyor.

9' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunu Hajduk savunması uzaklaştırdı.

16' Hajduk'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı. 16' Hajduk'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı.

26' Ömer Bayram'ın kornerden ortasında Marcao'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

36' Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza alanına giren Ryan Babel, istediği kontrolü yapamadı ve önemli bir pozisyonu harcadı.

48' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne vuramadı, ardından Ömer Bayram ceza yayı üzerinde rakibine faul yaptı.

51' Sağ kanattan getirilen topa ceza sahasında gelişine vuran Diagne'nin şutu savunmadan döndü, seken topa çektiği ikinci şut ise farklı şekilde auta gitti.

52' Feghouli'nin sağ kanattan uzak direğe ortaladığı topta Babel'in şutu yandan auta gitti.

54' Caktas'ın ceza sahasının sol çaprazından bomboş çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

58' Sofiane Feghouli'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68' Hajduk'ta Caktas'ın ceza sahası içinden çektiği gelişine şut yere de çarpıp üstten dışarı gitti.

75' Diagne'nin rövaşata vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

77' Emre Taşdemir'in sol kanattan çevirdiği topu Belhanda ağlara gönderdi.

86' Marcao'nun sol kanattan getirdiği topu kale önünde tamamlayan Babel ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.

Hajduk Split: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

Galatasaray yedekler: Okan, Omar, Luyindama, Emre Kılınç, Arda, Belhanda, Falcao.