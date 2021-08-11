Son dakika: Galatasaray üç transfer açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten Okben Ulubay için yapılan açıklamada, kısa forvet pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Okben, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7,9 sayı, 2,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Galatasaray'dan Dee Bost için yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan Dee Bost, geçen sezon Monaco ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bost, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Canberk Kuş içln yapılan açıklama ise şu şekilde:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Canberk Kuş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

12 Ağustos 1996 doğumlu Canberk Kuş 1.98 cm boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor.

Türkiye’de Beşiktaş altyapısında geçirdiği sürenin ardından basketbol kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden Canberk Kuş, ABD’nin saygın okullarından Victory Rock Prep’e gitti. Daha sonrasında kolej kariyerine Arkansas State University’de devam etti. İki sezon Arkansas State forması giyen 25 yaşındaki oyuncu 2019-20 sezonunda 9.4 sayı, 5.2 ribaund, 1.3 asist ve 1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Profesyonel ilk kontratını geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor ile imzaladı. Basketbol Süper Ligi’nde geçirdiği ilk sezonda 4 sayı, 1.9 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kariyerine Galatasaray formasıyla devam edecek olan Canberk Kuş’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz.





