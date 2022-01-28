Son Dakika: Galatasaray - Tuzlaspor maçında ilginç an! Fatih Öztürk'ün başı dönünce...

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Galatasaray , Süper Lig 'e verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 6-2 gibi net bir skorla mağlup oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; NEF Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşması ilginç anlara sahne oldu. Galatasaray, maça kalede Berk Balaban ile başladı ilerleyen dakikalarda oyuncu değişikliği ile Fatih Öztürk, Berk Balaban'ın yerine kaleye geçti.

Oyuna giren Fatih Öztürk baş dönmesi yaşayınca İsmail Çipe de sakat olduğu için Tuzlaspor'la da yapılan görüşme sonrasında Galatasaray'ın kalesine tekrar Berk Balaban geçti.