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Son Dakika | Galatasaray transferi açıkladı! Etebo...
Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
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