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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray transferi açıkladı! Etebo...

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Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

  

Son Dakika | Galatasaray transferi açıkladı Etebo...

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