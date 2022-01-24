Son Dakika: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Gedson Fernandes bugün İstanbul'a geliyor...

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Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı kırmızılı kulübün, Gedson Fernandes'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Romano, Galatasaray'ın transfer için ilgili evrakları hazırlamaya başladığını iddia etti.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Sarı kırmızılı kulübün 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği kaydedildi. 23 yaşındaki orta sahanın maaşını, 18 ay boyunca Galatasaray ödeyecek.

Benfica ile sözleşmesi 2023 Haziran’ın da bitecek olan Gedson Fernandes, böylelikle mukavelesinin sonuna dek Galatasaray’a kiralanmış oldu.

Öte yandan Galatasaray'ın Benfica'ya kiralama bedeli olarak 3.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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BU SEZON 4 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun devre arasında da kiralık olarak Galatasaray’a gelmiş ve 18 maçta forma giymişti. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, görev aldığı karşılaşmalarda 1 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

Portekizli oyuncu bu sezon Benfica’da 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 107 dakika sahada kaldı ve skora katkı yapamadı.