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Son Dakika: Galatasaray transferde harekete geçti! Bafetimbi Gomis için 'ağabey-lider' düşüncesi...

#Transfer#Bafetimbi Gomis#Galatasaray
Ali Naci Küçük

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i 'ağabey-lider' olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Galatasaray, transfer operasyonu için düğmeye bastı.

Forvet arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i 'ağabey-lider' olarak kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞME KONUSUNDA FEDAKARLIK BEKLENİYOR

Galatasaray'da deneyimli golcünün hem sahada hem de saha kenarında takıma katkı sağlayacağı görüşü hakim.

Bafetimbi Gomis'in menajeriyle görüşmelere başlayacak olan sarı kırmızılı yönetim, 36 yaşındaki oyuncudan kontratı konusunda fedekarlık bekliyor.

MENAJERİ TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemiş ve Galatasaray'a kapılarının açık olduğunu vurgulayarak taraftarları heyecanlandırmıştı.

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Deneyimli golcünün Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'' demişti.

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#Transfer#Bafetimbi Gomis#Galatasaray

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