Son Dakika: Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni sağ bek KAP'a bildirildi

Spor Arena Dış Haber - Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray transferde vites artırdı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile anlaştığı iddia edilen Galatasaray, yeni sağ bekini de Fransa'da buldu.

DeAndre Yedlin'den memnun olmayan ve Omar Elabdellaoui'nin dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç sağ bek Sacha Boey ile anlaşma sağladı ve transferi KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE!

İtalyan gazeteci Fabricio Romano, Galatasaray'ın Boey ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun Pazar günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Galatasaray'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boey için ne kadar bonservis ödeyeceğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Geçen sezonu Dijon'da kiralık geçiren Sacha Boey, 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.