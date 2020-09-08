Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Orta saha Etebo'ya emanet

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray merakla beklenen orta saha transferlerinin ilkine imza attı. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Nijeryalı orta saha için İngiliz ekibine bir bedel ödemedi. 24 yaşındaki futbolcunun ise sarı kırmızılılardan yaklaşık 1.5 milyon Euro garanti para alması bekleniyor. Dün İstanbul’a gelen Etebo, COVID-19 testi olduktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçecek, en geç perşembe idmana çıkacak.

TRANSFERDE D'AVILA İMZASI

Etebo, 2015’te Afrika’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü alırken, 2018 Dünya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile sergilediği performans sonrasında Portekiz’in Feirense takımından 7.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City’ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Stoke City’de bekleneni veremedikten sonra (11 lig ve 3 kupa maçında 1 asist yaptı) devre arasında La Liga takımlarından Getafe’ye kiralan Etebo, Madrid ekibinde 11 maçta 1 gol atmıştı. Bu transferde, Galatasaray Kulübü’ne son yıllarda birçok oyuncu getiren menajer William D’Avila etkili oldu.

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