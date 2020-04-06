MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim'in son keşfi Lucas Quarta!
GeriFutbol Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim'in son keşfi Lucas Quarta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:16,Son Güncelleme:/

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim'in son keşfi Lucas Quarta!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim'in son keşfi Lucas Quarta!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da Fatih Terim, Luyindama'nın alternatifi için arayışlara başladı. Terim'in özellikle keşfedilmemiş Güney Amerikalı oyuncuların peşine düştüğü bildirildi. Listenin başında River Plate'in stoperi Lucas Quarta var...

Fatih Terim'in takip edilen savunmacılar arasında en fazla River Plate'de oynayan Lucas Quarta'dan etkilendiği gelen bilgiler arasında... 24 yaşındaki Arjantinli'nin çok uzun boylu olmamasına rağmen mücadeleci ve pes etmeyen yapısı nedeniyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Brezilyalı Marcao ile iyi bir ikili olma ihtimali de yüksek görülüyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Fotomaç'ın haberine göre karantina günlerinde Quarta'nın maçlarını izleyen Terim'in genç oyuncunun, özelliklerini beğendiği ve mali durumunun araştırılmasını istediği belirtildi.

LUYINDAMA YERİNE

River Plate altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor. Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 'boss' lakaplı Luyindama'dan gelecek parayı oyuncunun transferinde kullanmayı ve geleceği garanti altına almayı planlıyor.

 

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terimin son keşfi Lucas Quarta

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle