Son Dakika Galatasaray Transfer Haberi | İdrissa Doumbia izni verdi! Bonservisiyle...

Galatasaray'dan transferde Doumbia için yoğun pres... Maaşında indirimi kabul etmeyen İdrissa Doumbia'nın ayrılık talebine Sporting Lizbon'un da olumlu yaklaşması, Aslan'ın iştahını kabarttı.



Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi.



Galatasaray Yönetimi şu sıralarda Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor.



Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de, gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın bu transferi hafta başı olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.