Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan!
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
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