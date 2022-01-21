Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'de 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:



Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler



23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan