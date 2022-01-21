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Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

#Galatasaray-Trabzonspor#Süper Lig#Hakemler
Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Süper Lig'de 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın
13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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