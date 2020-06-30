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Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçını hakemi Cüneyt Çakır!
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Detaylar birazdan...
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