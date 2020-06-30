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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçını hakemi Cüneyt Çakır!
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Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçını hakemi Cüneyt Çakır!

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Detaylar birazdan...

Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçını hakemi Cüneyt Çakır

 

Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçını hakemi Cüneyt Çakır

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