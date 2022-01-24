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Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçındaki detayı Tümer Metin açıkladı! "İzleyiciler dikkat etsin..."

#Galatasaray#Trabzonspor#Tümer Metin

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Trabzonspor'un deplasmanda geriden gelerek Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımı da masaya yatırdı. Metin ayrıca Bakasetas'ın golünde gözden kaçan detayı anlattı.

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:

Galatasaray'ın ilk yarıdaki görüntüsü derbi niteliğindeki maçlar için sonucu almak yeterliydi. Bir gol çıkararak devre arasında içeriye girdiler. Görüntüleri gayet iyiydi. İkinci yarı roller tamamen değişti. Abdullah Avcı iki tane oyuncu değişikliğiyle başladı ve Galatasaray'ın ilk yarıdaki orta saha üstünlüğüne son verdi. Trabzonspor, neden ligin zirvesinde yer aldığını hatırlarcasına bir ikinci yarı performansı ortaya koydu.

İki tane geç de olsa... Bakasetas'ın ayağından bulunan ilk gol, üstüne, tabi ki Galatasaray'ın hem kaleciden başlayan, hem 6 numara pozisyonu, Berkan ve Taylan... Sezon başından beri ifade ettiğimiz aksayan bölgesinde yapılan bireysel hatayla bulunan ikinci gol, Trabzonspor'un neden zirvede olduğunu bizlere gösterdi. Trabzonspor'un defansif sorunları hala devam ediyor. Puan farkının bu kadar açılmasının sebebi Uğurcan Çakır diye olağanüstü bir kaleciye sahipler. Tartışmasız gecenin yıldızlarından bir tanesi. Olağanüstü bir Uğurcan Çakır performansı izledik. Trabzonspor bu ligin en formda, en sorunsuz takımı.

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Galatasaray'ın öne geçip kaybettiği 5-6 maç oldu böyle. Gençlik, plan... Bunlar janjanı olan şeyler. Bunlar satar, kamuoyunda yer bulur. Herkes heveslenir ama futbol, özellikle benim nazarımda futbolu konuşurken kaliteyi biraz ön planda tutmak lazım... 6 numara pozisyonu için sezon başından beri söylüyoruz. Orada oynayan oyuncunun çok meziyetli, sırtı dönük, oyun ezberi çok gelişmiş, pozisyona hakim olması lazım. Zaman zaman Berkan, zaman zaman Taylan o pozisyonda çok ciddi hatalar yaptılar. Biz söylemekten yorulduk, onlar hata yapmaktan yorulmadılar. Maç 1-1 iken Trabzonspor'un bulduğu golde... Kaleci Fatih'in de oraya oynaması, yani süzersin dakikayı, maçı, takımını. Burası benim sorumluluk bölgem, takım arkadaşlarım burada sezon içinde sıkıntı yaşadılar. Sırtı dönük top oynamayayım elimle dersin. Fatih de oynadı, Taylan... Çok gereksiz ve kolay bir top kaybı. Galatasaray'ın 30-35 dakikalık fiziki gücü var. 60'lara, 70'lere gelmedi o fizi güç sezon başından beri.

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Ömer Bayram'ın kontrol edemediği ve Bruno Peres'in önüne yuvarlanan ortayı yapmadan önce yaşanan pozisyonda izleyiciler Bakasetas'a dikkat etsin. Ceza sahasının içinde yok. Neredeyse Peres'le aynı hizada. Ama daha sonra ivmelenerek şutör pozisyonuna, iş yapacağı pozisyona geliyor. Marcao'nun da hatasını affetmedi. İp gibi bir vuruş. Tam bir sol ayak vuruşu.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Tümer Metin

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