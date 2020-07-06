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GeriFutbol Son dakika! Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'den açıklama
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Haber Giriş: 06.07.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'den açıklama

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Son dakika! Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'den açıklama
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Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, Twitter hesabından seslendi.

Feghouli, ''Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur.'' sözlerini kullandı.

Son dakika Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouliden açıklama

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