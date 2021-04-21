Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terim'den şaşırtan tercihler! Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafta sonu Göztepe'yle oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçındaki performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu'nu kulübeye gönderirken, cezasını tamamlayan Ryan Babel'i ilk 11'e monte etti.

Mücadeleye forvette başlayan Hollandalı Babel'in ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans, Fatih Terim'in tercihini sorgulatırken sosyal medyada tecrübeli teknik adama ve Babel'e tepkiler vardı.

BABEL BEKLENDİ, FEGHOULI ÇIKTI

Fatih Terim ikinci yarıda Halil Dervişoğlu'nu sahaya sürdü. Taraftarlar Babel'in oyundan alınmasını beklerken, Terim tercihini Feghouli'den yana kullandı ve Cezayirli ismi ikinci yarıda sahaya sürmedi.

GALATASARAY'DAN BU SEZON İÇ SAHADA BİR İLK

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, ev sahibi sarı-kırmızılı takım bu sezon sahasında bir ilki yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını isabetli şut atamadan bitiren Galatasaray, bu sezon ilk kez sahasındaki bir maçın ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı.

ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Onyekuru'nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.

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