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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terim'den şaşırtan tercihler! Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda bir ilk yaşandı
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terim'den şaşırtan tercihler! Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda bir ilk yaşandı

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleye Halil Dervişoğlu yerine Ryan Babel ile başlarken, bu tercih taraftarların tepkisini topladı. Galatasaray ayrıca, bu sezon Türk Telekom Stadı'nda bir ilki yaşadı.

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafta sonu Göztepe'yle oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.

Galatasaray 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçındaki performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu'nu kulübeye gönderirken, cezasını tamamlayan Ryan Babel'i ilk 11'e monte etti.

Mücadeleye forvette başlayan Hollandalı Babel'in ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans, Fatih Terim'in tercihini sorgulatırken sosyal medyada tecrübeli teknik adama ve Babel'e tepkiler vardı.

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

BABEL BEKLENDİ, FEGHOULI ÇIKTI

Fatih Terim ikinci yarıda Halil Dervişoğlu'nu sahaya sürdü. Taraftarlar Babel'in oyundan alınmasını beklerken, Terim tercihini Feghouli'den yana kullandı ve Cezayirli ismi ikinci yarıda sahaya sürmedi.

GALATASARAY'DAN BU SEZON İÇ SAHADA BİR İLK

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, ev sahibi sarı-kırmızılı takım bu sezon sahasında bir ilki yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını isabetli şut atamadan bitiren Galatasaray, bu sezon ilk kez sahasındaki bir maçın ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı.

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Onyekuru'nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında Fatih Terimden şaşırtan tercihler Bu sezon Türk Telekom Stadında bir ilk yaşandı

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