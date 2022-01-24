Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay gönderme! 'Yeni hocayla organizasyon var'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, son 6 dakikada yediği 2 gole engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarıyla, daha önce sert gerginlikler yaşadığı sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

Abdullah Avcı ile Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerlerinde daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Terim 3 kez, Avcı ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK GELMİŞTİ

İki teknik adam arasında son yılların en gergin karşılaşması, 2018/19 sezonunda oynanmıştı. Kazananın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği maçta Galatasaray, ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Haberin Devamı

AVCI İSYAN ETMİŞTİ: ÇETE HALİNDE SALDIRDILAR, SONRA KAÇTILAR!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Fatih Terim'i hedef almış ve maç içinde yaşananlara sert tepki göstermişti.

Avcı açıklamasında, "Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum, hiçbir zaman da farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

GERİ DÖNÜŞ SONRASI OLAY GÖNDERME!

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent'i göreve getirmişti. Sarı-kırmızılıları 2-1 yenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada Torrent'i överken Fatih Terim'e göndermede bulundu.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın oyun organizasyonu olmadığı iması yapan Avcı, "Yeni hocanın gelmesiyle bir organizasyona doğru adım atan bir Galatasaray var. Hem arkadan oyunu kurmayla ilgili hem rakibe baskı yapmayla ilgili. Bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu." diye konuştu.

SADECE ARDA'YLA KONUŞTU

Haberin Devamı

Olaylı Galatasaray-Başakşehir maçının ardından Fatih Terim ile Abdullah Avcı, karşılaştıkları maçların hiçbir anında bir araya gelmezken, maç öncesi ve sonralarında selamlaşmayarak gerginliklerini sürdürmüştü.

Süreç içerisinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, karşılaştıkları tüm maçlarda Fatih Terim'le yan yana gelmedi. Geçtiğimiz yıldan bu yana Avcı, maç önü ve sonralarında sadece sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan'la sohbet etmişti.