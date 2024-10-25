Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyat edildi! Apandisit patlaması...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak bir gelişme yaşandı.

Bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik adamın, yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi. Okan Buruk’un ameliyat edildiği öğrenildi. Okan Buruk’un sağlık durumunun iyi olduğu ve endişelenecek bir şeyin olmadığı ifade edildi.

Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

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"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.