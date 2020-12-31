Son Dakika | Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi!

Cezası 4 maça indirilen Fatih Terim'e verilen 55 bin 500 TL'lik ceza da 42 bin 500 TL'ye indirildi. Bu gelişme sonrası Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum'a konuşan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir; "Öncekine göre indirilen bu yeni cezalar bizi tatmin etmedi. Cezanın daha da aşağı inmesi gerekiyordu." dedi.

Fatih Terim, Antalyaspor ve Konyaspor(D) maçlarının ardından 9 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği maçıyla kulübeye dönecek.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 76.maddesi 2. fıkrasının "Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır." şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI? KARAGÜMRÜK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın 69. dakikasında Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu karardan bir süre önce Fatih Terim, yaşanan bir pozisyona yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Terim'in itirazları durmayınca Mustafa Öğretmenoğlu kırmızı kartına başvurmuştu. Kırmızı kart sonrası hakeme yönelik tepkisini sürdüren Fatih Terim'in kullandığı cümleler basın tribününe kadar ulaşmıştı.

Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na; "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın. Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu." şeklinde tepki göstermeye devam etti.

Fatih Terim, 22 Aralık Salı günü sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymaması sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Terim'e 24 Aralık günü 5 maçlık ceza çıkmıştı.

5 MAÇLIK CEZA VE TAHKİM BAŞVURUSU

PFDK'dan 5 maçlık ceza alan Fatih Terim, Tahkim Kurulu'na bireysel başvuru yapma kararı almıştı. Ayrıca Galatasaray kulübü de itiraz başvurusunda bulunmuştu. Bugün toplanan TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi.

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