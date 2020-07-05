Son Dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Trabzonspor maçı öncesi açıklamalar

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

"Son 2 seneyi 4 kupayla kapatmış, kendilerine müthiş inandığım bir takımım var. Trabzonspor bu sene gerek ligde gerek kupada çok başarılı işler yapan bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Oradaki de kolay bir maç olmamıştı."

"Onyekuru konusunda yapacak bir şey yok. Kendisinde emeğimiz var, onun bizde emeği var. Galatasaray olarak, ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına çaba gösteriyoruz. Olmasaydı iyiydi, Onyekuru evladımız gibidir."

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