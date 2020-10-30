Son Dakika | Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması!

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Terim, Mesut Yılmaz ile ailecek görüştüğünü, çok üzgün olduğunu aktardı.

İYİ BİR DOST, İYİ BİR GALATASARAYLI İDİ

Terim şunları söyledi; "Allah rahmet eylesin. Berna hanıma Hasan'a ve tüm ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, Ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun. cenaze ile ilgili konuda biz de birazdan bilgi verdiklerinde alacağız" (Sabah)

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