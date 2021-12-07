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Son dakika: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Son dakika: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılırken kulüpten açıklama geldi.

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68 yaşındaki teknik adam, bir süredir yaşadığı sindirim sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki gündür yapılan antrenmanlarda Fatih Terim'in fotoğrafı paylaşılmıyordu.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

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2019'DA FITIK AMELİYATI OLMUŞTU

Fatih Terim, Ağustos 2019'da belindeki rahatsızlık sebebiyle de fıtık ameliyatı olmuştu.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

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