Son Dakika | Galatasaray teklifi reddetti! Mbaye Diagne ve 5 milyon euro...

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Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi.

Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.

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