Son Dakika | Galatasaray teklifi reddetti! Mbaye Diagne ve 5 milyon euro...
Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'ın Mbaye Diagne için 5 milyon Euro'luk teklif geldiği ancak sarı kırmızılı takımın bunu yetersiz bulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.
Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi.
Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.
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