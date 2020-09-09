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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray teklifi reddetti! Mbaye Diagne ve 5 milyon euro...
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray teklifi reddetti! Mbaye Diagne ve 5 milyon euro...

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Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'ın Mbaye Diagne için 5 milyon Euro'luk teklif geldiği ancak sarı kırmızılı takımın bunu yetersiz bulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi.

Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.

Son Dakika | Galatasaray teklifi reddetti Mbaye Diagne ve 5 milyon euro...

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