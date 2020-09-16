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Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray teklif yaptı ama Cocu kaptı! Resmen açıklandı...

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Son Dakika | Galatasaray teklif yaptı ama Cocu kaptı! Resmen açıklandı...
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Galatasaray'ın kadrosuna dahil etmek istediği bilinen Kamil Jozwiak'ın yeni takımı İngiliz ekibi Derby County oldu.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Lech Poznan forması giyen Kamil Jozwiak'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Philip Cocu'nun çalıştırdığı kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kamil Jozwiak, Lech Poznan formasıyla çıktığı 122 resmi maçta 17 gol atarken 15 de asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray ile anılıyordu.

 

Son Dakika | Galatasaray teklif yaptı ama Cocu kaptı Resmen açıklandı...

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