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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak! Takımda 3 eksik
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak! Takımda 3 eksik

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Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak! Takımda 3 eksik

İlk iki haftayı kayıpsın geçen Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Süper Lig’de sezona ikide iki yaparak giren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor üçüncü haftayı üç zorlu deplasmanda geçirecek. Avrupa Ligi’nde Tayyip Erdoğan Stadı’nda Randers’ı konuk eden ve rakibini eleyen Galatasaray bugün aynı sahaya deplasman takımı olarak çıkacak.

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Fenerbahçe, Mustafa Denizli yönetiminde lige çok iyi bir bir başlangıç yapan Altay’ın konuğu olacak. Trabzonspor ise Süper Lig’in yeni ekiplerinden olan, komşu kentin takımı GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

ÜÇ EKSiKLi G.SARAY KASIMPAŞA ÖNÜNDE

Son ikisi bu sezon olmak üzere Süper Lig’de oynadığı son sekiz karılaşmayı kazanan, ayrıca 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, Kasımpaşa maçına üç eksikle çıkacak. Kadro dışı bırakılan Marcao, sakatlığı süren Arda Turan ve lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan bugün forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı ekipte yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan ise görev verilmesi durumunda oynayacak. Önemli bir eksiği bulunmayan Kasımpaşa’da ise yeni transfer Ryan Donk’un kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle bugün eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

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