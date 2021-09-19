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Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşıyor! Fatih Terim'in ilk 11 tercihi...

#GALATASARAY#ALANYASPOR#SÜPER LİG
Son Dakika: Galatasaray, Süper Ligde Alanyasporla karşılaşıyor Fatih Terimin ilk 11 tercihi...

Hafta içi Avrupa Ligi maçından iyi sonuçla ayrılan Galatasaray, bugün eski futbolcusunun çalıştırdığı Alanyaspor karşısında Süper Lig sınavına çıkacak.

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İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yenerek moral bulan sarı kırmızılılar, saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Son 2 haftada Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugünkü rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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8 puanlı sarı kırmızılılarda sakat olan Arda Turan, Boey ve Barış Alper oynamayacak.

Geçen hafta Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında GZT Giresunspor’u 1-0 yenen Alanyaspor’da ise sakatlığı bulunan Ahmet Gülay dışında eksik yok.

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Son Dakika: Galatasaray, Süper Ligde Alanyasporla karşılaşıyor Fatih Terimin ilk 11 tercihi...

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#GALATASARAY#ALANYASPOR#SÜPER LİG