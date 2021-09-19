Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşıyor! Fatih Terim'in ilk 11 tercihi...

İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yenerek moral bulan sarı kırmızılılar, saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.
Son 2 haftada Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugünkü rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
8 puanlı sarı kırmızılılarda sakat olan Arda Turan, Boey ve Barış Alper oynamayacak.
Geçen hafta Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında GZT Giresunspor’u 1-0 yenen Alanyaspor’da ise sakatlığı bulunan Ahmet Gülay dışında eksik yok.