Son Dakika: Galatasaray stoperini buldu! Tanganga olmayınca Danimarka'dan transfer...

Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Tottenhamlı Tangana işi zora girerken, sarı-kırmızılılar gündeme Danimarkalı stoperi aldı.

Tottenham'ın Tanganga'yı kiralamaya sıcak bakmazken, alternatif isimlere yönelen Galatasaray 22 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için görüşmelere başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun hafta içi İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Nordsjaelland'da profesyonel olan Nelsson 3 sezon forma giydikten sonra 2019 yılında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a tranfser olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper geçen sezon 30 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 1 kez de Danimarka Milli Takım forması giydi.