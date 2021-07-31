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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray - St Johnstone maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları ne kadar?
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray - St Johnstone maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları ne kadar?

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Son Dakika: Galatasaray - St Johnstone maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları ne kadar?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

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