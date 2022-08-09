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Son dakika: Galatasaray, Sevilla'nın Victor Nelsson teklifini bir kez daha reddetti! 25 milyon Euro... | Transfer haberi

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#Transfer#Galatasaray#Nelsson
Son dakika: Galatasaray, Sevillanın Victor Nelsson teklifini bir kez daha reddetti 25 milyon Euro... | Transfer haberi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 18:43

Sevilla, geçen sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen ve sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla transferin gözde ismi haline gelen Victor Nelsson'u takıma katmak için çok ısrarcı...

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Brezilyalı oyuncu Marcao ile iyi bir ikili oluşturan ve savunmanın değişmez ismi haline gelen Nelsson, henüz 1 sezon Galatasaray forması giymesine rağmen birçok takım tarafından transfer listesine alındı.

MARCAO'DAN SONRA NELSSON'U DA İSTİYOR

Galatasaray'dan bonuslar dahil olmak üzere toplamda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, şimdi de sarı kırmızılı takımın bir diğer stoperi Nelsson'u istiyor.

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SEVILLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Danimarkalı oyuncu için Galatasaray'ın kapısını aşındırmaya devam eden La Liga ekibi, sarı kırmızılı takımdan ret yanıtı alsa da transferden vazgeçmiyor.

Galatasaray, Nelsson'u satmak istemezken oyuncunun menajeri transferin gerçekleşmesi için İstanbul'dan ayrılmıyor.

G.SARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

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25 yaşındak savunmacı için son olarak 12+2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sevilla, Galatasaray'ı ikna edemezken sarı kırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro dışında konuşmayı reddediyor.

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"NELSSON GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Nelsson'la görüştüğünü ve oyuncunun hayalleri olduğunu belirtip ayrılmak istediğini söyleyen Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Dün benle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." diye konuştu.

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7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Geçen sezon sarı kırmızılı formayla toplamda 45 maça çıkan Nelsson, 1 gol atma başarısı gösterdi.

 

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#Transfer#Galatasaray#Nelsson

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