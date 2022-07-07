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Son dakika: Galatasaray, Sergio Oliveira'nın transferini bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

#Galatasaray#Sergio Oliveira#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Sergio Oliveiranın transferini bitirdi Yarın İstanbula geliyor
Ali Naci Küçük

Galatasaray, Porto'dan Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

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Sarı kırmızılılar, Porto’nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Sezonu İtalyan ekibi Roma'da tamamlayan Sergio Oliveira, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek.

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4 YILLIK İMZA, 3 MİLYON EURO BONSERVİS

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

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#Galatasaray#Sergio Oliveira#Transfer

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