Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor! Başkan adayları kim olacak? Fatih Terim geri döner mi?

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Galatasaray'da yaklaşık 22 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında karar çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

İbrasızlık kararı sonrası kürsüye çıkan Burak Elmas, önümüzdeki hafta yönetim toplantısında tüzüğün gereği neyse onu yaparak seçim kararı alacaklarını açıkladı.

Burak Elmas aday olabilecek mi?

İbra edilmeme halinde mevcut başkan ve yönetim, kararı mahkemeye taşıyarak iptal davası açabilir. Lehte karar çıukması halinde seçim kararı alıp yeniden aday olabilir ancak Burak Elmas, daha önce yaptığı açıklamalarda bunu yapmayacağını ve ibrasızlık halinde seçime gideceğini söylemişti. Doğrudan seçim kararı alınması halinde Elmas aday olamayacak.

Yaşanan bu durum sonrasında herkesin kafasında aynı soru vardı: Başkan adayı kimler olacak?

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Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler...

Ünal Aysal

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

Dursun Özbek

Sarı kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.

Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor. Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.

Metin Öztürk

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Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.

Abdurrahim Albayrak

Burak Elmas'tan önceki başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan ve sarı kırmızılılarda 2. başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak'ın bu seçimde ekibini toplayarak aday olacağı konuşuluyor. Sarı kırmızılı camianın sevilen isimlerinden birisi olan Abdürrahim Albayrak'ın ekibinde de önemli isimlerin yer alması bekleniyor.

FATİH TERİM ADAY OLUR MU?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başkanlık için seçim çalışmaları yürüttüğü yönünde haberler çıksa da deneyimli teknik adamın sahada kalma arzusu olduğu bilinen bir gerçek. Fesih sözleşmesine attığı imzayı 'Galatasaray'da son imzam' şeklinde paylaşan Terim'in teknik direktör olarak geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

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MUHTEMEL ADAYLARDAN HANGİLERİ TERİM İLE ÇALIŞMAYA DAHA YAKIN?

Şu an için Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak'ın sarı-Kırmızılılarda başkan adayı olma ihtimali yüksek. Peki olası adaylardan hangisi Fatih Terim ile çalışmaya sıcak bakıyor? Diğer bir taraftan Fatih Terim de gündemdeki başkan adaylarından kimlerle çalışmayı kabul eder?

Dursun Özbek: Galatasaray'da daha önce de Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek, olası başkan adayları arasında Terim ile çalışmaya en yakın adaylardan biri. Dursun Özbek'in Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda Fatih Terim'i göreve getirmesi oldukça yüksek ihtimal.

Abdurrahim Albayrak: Son seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan tecrübeli yönetici Albayrak, daha önce birçok dönemde Fatih Terim ile çalışıp önemli başarılarda pay sahibi olmuştu. Albayrak'ın adaylık ihtimalinde Terim kozunu kullanmak isteyeceği muhakkak. Terim'in de Albayrak ile yeniden çalışmaya sıcak bakacağı öngörülebilir.

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Ünal Aysal: Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, hatırlanacağı gibi Fatih Terim ile olaylı bir şekilde yolları ayırmıştı. O günden bu yana da yaptığı açıklamalar ile Terim'i eleştirdi. Dolayısıyla Aysal'ın başkan seçilmesi durumunda Terim'le çalışması pek mümkün gözükmüyor.

Eşref Hamamcıoğlu: Son seçimde başkanlığı Burak Elmas'a 41 oy gibi az bir farkla kaybeden Hamamcıoğlu'nun seçimde aday olması yüksek ihtimal. Seçim döneminde Terim'e yönelik olumlu açıklamalar yapmayan Hamamcıoğlu'nun aday olup seçilmesi halinde Terim'le çalışması beklenmiyor.

Metin Öztürk: Burak Elmas ve yönetiminin göreve geldiği son seçimde 893 oy alan ve en fazla oy alan 3. aday olan Metin Öztürk'ün 30 gün içinde yapılması beklenen seçimde de aday olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılarda olası başkan adaylarından Metin Öztürk'ün de Terim'le çalışmaya çok sıcak bakmadığı biliniyor.