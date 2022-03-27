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Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor! Başkan adayları kim olacak?

#Galatasaray#Burak Elmas#Başkan
Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor Başkan adayları kim olacak

Galatasaray'da gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında başkan Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Bu sonuç sonrasında sarı kırmızılı takım en geç 30 gün içerisinde başkanlık seçimine gidecek. İşte Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler...

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Galatasaray'da yaklaşık 22 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında karar çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

İbrasızlık kararı sonrası kürsüye çıkan Burak Elmas, önümüzdeki hafta yönetim toplantısında tüzüğün gereği neyse onu yaparak seçim kararı alacaklarını açıkladı.

Burak Elmas aday olabilecek mi?

İbra edilmeme halinde mevcut başkan ve yönetim, kararı mahkemeye taşıyarak iptal davası açabilir. Lehte karar çıukması halinde seçim kararı alıp yeniden aday olabilir ancak Burak Elmas, daha önce yaptığı açıklamalarda bunu yapmayacağını ve ibrasızlık halinde seçime gideceğini söylemişti. Doğrudan seçim kararı alınması halinde Elmas aday olamayacak.

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Yaşanan bu durum sonrasında herkesin kafasında aynı soru vardı: Başkan adayı kimler olacak?

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Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler...

Ünal Aysal

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

Dursun Özbek

Sarı kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.

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Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor. Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.

Metin Öztürk

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Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.

Abdurrahim Albayrak

Burak Elmas'tan önceki başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan ve sarı kırmızılılarda 2. başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak'ın bu seçimde ekibini toplayarak aday olacağı konuşuluyor. Sarı kırmızılı camianın sevilen isimlerinden birisi olan Abdürrahim Albayrak'ın ekibinde de önemli isimlerin yer alması bekleniyor.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Başkan

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