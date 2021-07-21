Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün PSV Eindhoven’a konuk olacak. Sarı kırmızılıların 2021-22 sezonundaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı’nda oynanacak. TSi 22.00’de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8’den canlı yayımlanacak. Galatasaray’da, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz’ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan ve rahatsızlanan Emre Akbaba ile DeAndre Yedlin oynamayacak.

ÜLKE PUANI İÇİN HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Son yıllarda Avrupa kupalarında birbiri ardına gelen başarısız sonuçlar sonrası UEFA Ülkeler Sıralaması’nda 13. sıraya kadar gerileyen Türkiye için artık her takımımızın Avrupa’da oynayacağı karşılaşma büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Galatasaray ve UEFA organizasyonlarında mücadele edecek diğer kulüplerimizin alacağı sonuçlar sadece kendilerini değil, tüm ülke futbolunu yakından ilgilendiriyor.

PSV İLE AVRUPA’DA 7. RANDEVU

G.Saray bugünkü rakibi PSV ile bugüne dek Avrupa kupalarında 6 kez karşılaştı. Beraberlik çıkmayan bu maçların 4’ünü Hollanda ekibi, 2’sini sarı kırmızılılar kazandı.

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