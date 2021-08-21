Son dakika: Galatasaray Rumen orta saha için harekete geçti! Morutan ve Gedson olmayınca...

Süper Lig ’de bu sezon tüm planını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. 8 numara hattında Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak için yoğun çaba sarf eden Cim Bom, istediğini alamamasının ardından gözünü Romanya’ya dikti. Fanatik'in haberine göre Sarı- Kırmızılılar, FCSB’nin 23 yaşındaki oyuncusu Darius Olaru için girişimlere başladı. Aynı takımdan Olimpiu Morutan’ı da isteyen ancak kulübünün astronomik taleplerinden dolayı bu transferden vazgeçen Cim Bom’un, Darius Olaru konusunda yoğun mesai harcadığı bildirildi.

"Gedson'u başkaları da istiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki günkü Randers maçının ardından Gedson Fernandes transferi için olumsuz konuşmuştu. Terim, “Gedson’u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum, ‘hayır’ diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse biz hazırız bekliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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