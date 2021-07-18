Son Dakika: Galatasaray Rosier transferinden vazgeçti! Beşiktaş'ta ısrar etti, yeni aday...

Galatasaray, PSV ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferde atağa kalkarken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kiraladığı Valentin Rosier'i kadrosuna katmaktan vazgeçti.

Birçok sağ bek adayı bulunan sarı-kırmızılılar, son dönemde ibreyi Rosier'e çevirmiş ve Sporting'e resmi teklif sunmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Rosier'nin Beşiktaş'a transfer olmakta ısrar etmesi üzerine bu transferden vazgeçti. Bu karar sonrası bir diğer aday Stryger Larsen'le temaslar yeniden başladı.

İlk olarak Ali Naci Küçük'ün 2 Temmuz'da duyurduğu Larsen transferinde Galatasaray'ın teklif ettiği bonservis miktarı da belli oldu.

Pazarlıklara 5 milyon Euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifine 'Evet' dedi.

EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu, bir sürpriz yaşanmazsa Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Yönetim, Larsen'i 21 Temmuz'daki PSV maçına kadar bitirmeyi planlıyor. Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.