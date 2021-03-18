Son Güncelleme:
Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Galatasaray Adası için tahliye kararı...
Galatasaray Spor Kulübü, sarı kırmızılı yönetim tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açılan tahliye davasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verildiğini açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...