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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Galatasaray Adası için tahliye kararı...

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Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Galatasaray Adası için tahliye kararı...

Galatasaray Spor Kulübü, sarı kırmızılı yönetim tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açılan tahliye davasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun.

 

Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı Galatasaray Adası için tahliye kararı...

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