Son Dakika: Galatasaray - Randers maçının oynanacağı stat belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Sarı kırmızılu kulüp, Randers ile karşılaşacağı Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray - Randers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ağustos Perşembe günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Randers maçı Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele, Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Randers karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Sarı kırmızılılar, mağlup olması durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, ilk maçta Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılıların golünü Kerem Aktürkoğlu atarken, Randers'ın tek sayısı ise Lauenborg'den gelmişti.