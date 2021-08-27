Son Dakika: Galatasaray - Randers maçına Barış Alper Yılmaz damgası! "Otobana çevirdi..."
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Randers maçındaki performansıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Randers ile karşılaşan Galatasaray'da mücadelenin ikinci yarısına yeni tansferlerden Barış Alper Yılmaz damga vurdu.
Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ikinci yarının başında oyuna giren genç oyuncu, gösterdiği performansla Galatasaray'ın skoru lehine çevirmesinde büyük rol oynadı.
Sağ kanadı etkili bir şekilde kullanan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı öne geçiren goldeki katkısıyla dikkat çekti. Sağ kanattan üst üste bindirmeler yapan genç futbolcu, getirdiği son topu ceza sahasına çevirdi ve top, Randers savunmacısı Lauenborg'e çarparak ağlarla buluştu.
SPİKER BİLE COŞTU
Galatasaray'ın rakibini 2-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdığı müsabakayı anlatan D-Smart spikeri, Barış Alper Yılmaz'ın performansını yere göğe sığdıramadı.
Genç oyuncunun ritmini anlatayan yayıncı kuruluş spikeri, "Barış Alper Yılmaz oyuna girdi ve oyunun kaderini değiştirdi. 21 yaşındaki oyuncu sağ kanadı E5 otobanına çevirdi. Fatih Terim'in yaptığı hamle maçın da dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.