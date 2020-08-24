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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray, Rakitic'i transfer etmek istiyor
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray, Rakitic'i transfer etmek istiyor

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İtalyan basını, orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'ın Barcelona'da mutsuz olan Ivan Rakitic'i istediğini yazdı.

GalatasarayIvan Rakitic transferi için girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Barcelona'dan ayrılacak olan Rakitic ile ilgileniyor.

Haberde 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade edilirken, Hırvat yıldız önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.

Bu sezon Katalan ekibiyle 42 maça çıkan Rakitic, 1 gol ve 5 asist üretti.

Son dakika | Galatasaray, Rakitici transfer etmek istiyor

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