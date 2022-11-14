Son dakika: Galatasaray rakamlarla ezip geçiyor! 7-0'lık galibiyet sonrası 250 bin Euro'luk prim

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Sezona tutuk başlayan ve özellikle gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, son vuruşlardaki etkisiz kalınması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray lige verilen ara öncesi müthiş bir kapanışa imza attı. Öyle ki sezonun ilk 6 haftasında sadece 7 kez ağları havalandıran sarı kırmızılılar Dünya Kupası arası öncesi çıktığı son karşılaşmada, Süper Lig’in en iyi savunma performansına imza atan 2 takımından biri olan Başakşehir’e aynı sayıda gol atmayı başardı.

ALANYA MAÇI SONRASI ‘HEDEF 3’TE 3’ DİYEN OKAN BURUK AMACINA ULAŞTI

Ancak Galatasaray’ın bu performansı aslında hiç de şaşırtıcı değil. Teknik direktör Okan Buruk’un Alanya ile berabere kaldıkları maçın ardından lig arasına kadar hedefin 3’te 3 olduğunu açıklamasının ardından Aslan çıkışın startını verdi. Karagümrük, Beşiktaş derbisi ve son Başakşehir galibiyetiyle birlikte 9 puanlık hedefine ulaşan Galatasaray istatistiklerde de zirveye çıktı. Son 3 maçta tam 70 şut attı (ortalama 23) bunların 37’sinde isabet sağladı, buna karşın kalesinde 28 şut (8 isabet) gördü.

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SON 3 MAÇTA 11 GOL ATAN ASLAN’IN 5 ŞUTUNDA DA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Rakip ceza sahasında 108 kez topla buluşan ve bu periyotta 5 topu direkten dönen Galatasaray son 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi. Bu arada sarı kırmızılılar dış sahadaki 8 maçta 15 gol atıp, 4 gol yerken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan topladı ve deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Süper Lig tarihinde Galatasaray’ın başında çıktığı 8 deplasmanda kalesini en fazla (6) gole kapatabilen Türk teknik direktör de Okan Buruk oldu.

iŞTE SON 3 MAÇTAKi G.SARAY’IN PERFORMANSI

Puan: 9

Atılan gol: 11

Yenen gol: 1

Rakip kaleye şut: 70

Direkten dönen şut: 5

RCS Topla Buluşma: 108

SON 17 SEZONUN EN iYi DEPLASMAN PERFORMANSI

Maç: 8

Galibiyet: 5

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 1

Topladığı puan: 17

Attığı Gol: 15

Yediği Gol: 4

GALATASARAY MAÇ BAŞINA iSTATiSTiKLERDE DE ZiRVEDE

En fazla Şut Çeken Takım: 19

En Fazla İsabetli Şut Çeken Takım: 7

En Fazla RCS Topla Buluşan Takım: 32

Kalesinde EAGB** Gören Takım: 0.8

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5- Bu sezon deplasmanda 8 lig maçının 5’ini kazanan G.Saray (2B 1M), şimdiden 2021’22’nin tamamında ulaştığı sayıyı geçti. (4G, 7B, 8M).

FARKLI GALiBiYETE 250 BiN EURO PRiM

Galatasaray’ın Süper Lig’in en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attığı 7-0’lık Başakşehir maçı sonrası başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcuları kutlamak için soyunma odasına indi. Özbek, tek tek herkesi tebrik ettikten sonra Başakşehir galibiyeti için de ekstra prim dağıtılacağını açıkladı.

7-0’lık zaferin prim tarifesi de dev derbi zaferi ile aynı oldu. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi takıma 250 bin Euro galibiyet primi dağıtılacağını açıkladı.

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MAURO iCARDi’DEN HALAYLI KUTLAMA

Başakşehir karşısında penaltıdan 1 gol atıp, Kerem’e 2 asist yapan Mauro Icardi 7 gollü zaferi sosyal medyadan yaptığı halay paylaşımı ile kutladı. Arjantinli yıldız 8.7 milyon takipçisinin bulunduğu kişisel instagram hesabında kendisiyle birlikte Okan Buruk ve Muslera’nın da kafalarının eklendiği bir halay videosu paylaştı.