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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray - PSV rövanş maçının hakemi belli oldu! İtalya'dan...

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Son Dakika: Galatasaray - PSV rövanş maçının hakemi belli oldu! İtalya'dan...

Galatasaray ile PSV arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın rakibiyle oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçı, 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Son Dakika: Galatasaray - PSV rövanş maçının hakemi belli oldu İtalyadan...

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