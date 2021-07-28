Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında yıldız isme tepki! Fatih Terim araya girdi...
Son dakika haberi... Galatasaray'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında tecrübeli yıldız Ömer Bayram taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV'yi konuk eden Galatasaray'da milli futbolcu Ömer Bayram'a taraftarlar tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Atalay Babacan'a bırakan Ömer Bayram'ı taraftarlar ıslıklayıp yuhaladılar.
Sarı-kırmızılı futbolseverlerin bu tepkisine kızan teknik direktör Fatih Terim, tribünlere döndü ve tepki göstermemelerini istedi.