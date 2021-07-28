MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray - PSV maçında yıldız isme tepki! Fatih Terim araya girdi...
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında yıldız isme tepki! Fatih Terim araya girdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında yıldız isme tepki! Fatih Terim araya girdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında yıldız isme tepki! Fatih Terim araya girdi...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında tecrübeli yıldız Ömer Bayram taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV'yi konuk eden Galatasaray'da milli futbolcu Ömer Bayram'a taraftarlar tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Atalay Babacan'a bırakan Ömer Bayram'ı taraftarlar ıslıklayıp yuhaladılar.

Sarı-kırmızılı futbolseverlerin bu tepkisine kızan teknik direktör Fatih Terim, tribünlere döndü ve tepki göstermemelerini istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi