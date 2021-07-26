Son Dakika: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı biletleri satışta! İşte Galatasaray - PSV Eindhoven maçı bilet fiyatları...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; en ucuz bilet fiyatı 175 TL. En pahalı bilet ise 750 TL olarak belirlendi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00’da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü itibarıyla passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’undaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarlarımızın bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’dan, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacaktır.

18 Temmuz Pazar saat: 14:00’da 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 16:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.