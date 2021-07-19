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Basketbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray oyun kurucusunu buldu! 1 yıllık anlaşma...

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Son Dakika: Galatasaray oyun kurucusunu buldu! 1 yıllık anlaşma...

Son dakika haberi... Galatasaray'da basketbol takımının transferlerinde de hareketli zamanlar yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Amerikalı oyun kurucu ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucusunu İspanya'da buldu.

Sarı-kırmızılı takım, 26 yaşındaki guard Melo Trimble ile anlaştı. beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Trimble ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1.91 boyundaki 26 yaşındaki Trimble, geçtiğimiz sezon İspanya'da Fuenlabrada forması giydi ve 16.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

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