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Son Dakika: Galatasaray, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaştı!

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen
Son Dakika: Galatasaray, Osimhenin transferi için Napoli ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 20:24

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile sözlü anlaşmaya vardı.

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Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Napoli ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

NAPOLİ 'TAMAM' DEDİ

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

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OSIMHEN'İN DETAYLARI BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun anlaşmaya ilgili verdiği detaylarda Galatasaray'ın bu transfer için 75 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Haberin detaylarında ise sarı - kırmızılıların söz konusu bu ücretin 40 milyon euro'sunu peşin, 35 milyon euro'sunu ise 2 taksit halinde ödeyeceği aktarıldı. 

Öte yandan sarı - kırmızılılar, gerçekleşmesi halinde 5 milyon euro başarı bonusu ödeyecek. 

TRANSFER BİTTİ

Osimhen'in yakın arkadaşı Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, transferin bittiğini açıkladı.

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen

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