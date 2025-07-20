Son Dakika: Galatasaray, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaştı!

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Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Napoli ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

NAPOLİ 'TAMAM' DEDİ

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

OSIMHEN'İN DETAYLARI BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun anlaşmaya ilgili verdiği detaylarda Galatasaray'ın bu transfer için 75 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Haberin detaylarında ise sarı - kırmızılıların söz konusu bu ücretin 40 milyon euro'sunu peşin, 35 milyon euro'sunu ise 2 taksit halinde ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan sarı - kırmızılılar, gerçekleşmesi halinde 5 milyon euro başarı bonusu ödeyecek.

TRANSFER BİTTİ

Osimhen'in yakın arkadaşı Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, transferin bittiğini açıkladı.

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