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Son dakika: Galatasaray öncesi Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! Borini ve Biglia...
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'de Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.
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