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Haber Giriş: 17.08.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini açıkladı!

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Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini açıkladı!
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

GalatasarayOmar Elabdellaoui transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, transferi ''Omar Elabdellaoui... Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız.'' sözleriyle duyurdu.

Sarı kırmızılı ekip, Norveçli sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI DA AÇIKLANDI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada ''Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.'' sözlerine yer verildi. Sarı kırmızılı kulüp, Omar'a ilk yıl için 1.300.000 €, ikinci yıl 1.350.000 € ve 3. yıl 1.400.000 € ödeyecek.

''ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM''

Bonservis ücreti ödenmeden transfer olan tecrübeli futbolcu, ''Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaouiyi transfer ettiğini açıkladı

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