Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Spor Arena - Ali Naci KÃ¼Ã§Ã¼k /ÂGalatasaray'da yeni sezon transfer planlamalarÄ± devam ediyor. Galatasaray, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattÄ±. SÃ¶zleÅŸmeyi imzalayan NorveÃ§li oyuncu, Galatasaray'Ä±n yeni sezonda formasÄ±nÄ± giyecek.

MARINAO Ä°LE YOLLAR AYRILIYOR

Omar Elabdellaoui, yÄ±llÄ±k 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu geliÅŸme sonrasÄ± ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrÄ±lÄ±yor ve Ã¼lkesi Brezilya'ya dÃ¶nÃ¼yor.

FALCAO VE BELHANDA

Radamel Falcao iÃ§in ÅŸu an Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ne ya da menajerine gelen herhangi bir resmi teklif yok. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸu an iÃ§in sÃ¶z konusu deÄŸil. Åžampiyonlar Ligi'nden mahrum olan bir Galatasaray'Ä±n Falcao'nun yÄ±llÄ±k 7 milyon Euro'luk maliyetini nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± ise ÅŸimdilik soru iÅŸareti. Belhanda'nÄ±n sezon sonunda yaklaÅŸÄ±k 4-5 milyon Euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisine Arap kulÃ¼plerin yoÄŸun talebi var.

VOLKAN BABACAN Ä°Ã‡Ä°N BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°LE GÃ–RÃœÅžÃœLECEK

Galatasaray, Volkan Babacan konusunda son derece ciddi. Galatasaray yÃ¶netimi bir an Ã¶nce BaÅŸakÅŸehir KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ile bir araya gelecek.

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