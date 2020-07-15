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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
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Haber GiriÅŸ: 15.07.2020 - 13:37,Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

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Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray, NorveÃ§li saÄŸ bek Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar kaleci transferi konusunda ise Volkan Babacan iÃ§in BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Spor Arena - Ali Naci KÃ¼Ã§Ã¼k /ÂGalatasaray'da yeni sezon transfer planlamalarÄ± devam ediyor. Galatasaray, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattÄ±. SÃ¶zleÅŸmeyi imzalayan NorveÃ§li oyuncu, Galatasaray'Ä±n yeni sezonda formasÄ±nÄ± giyecek.

MARINAO Ä°LE YOLLAR AYRILIYOR
Omar Elabdellaoui, yÄ±llÄ±k 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu geliÅŸme sonrasÄ± ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrÄ±lÄ±yor ve Ã¼lkesi Brezilya'ya dÃ¶nÃ¼yor.

FALCAO VE BELHANDA
Radamel Falcao iÃ§in ÅŸu an Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ne ya da menajerine gelen herhangi bir resmi teklif yok. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸu an iÃ§in sÃ¶z konusu deÄŸil. Åžampiyonlar Ligi'nden mahrum olan bir Galatasaray'Ä±n Falcao'nun yÄ±llÄ±k 7 milyon Euro'luk maliyetini nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± ise ÅŸimdilik soru iÅŸareti. Belhanda'nÄ±n sezon sonunda yaklaÅŸÄ±k 4-5 milyon Euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisine Arap kulÃ¼plerin yoÄŸun talebi var.

VOLKAN BABACAN Ä°Ã‡Ä°N BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°LE GÃ–RÃœÅžÃœLECEK
Galatasaray, Volkan Babacan konusunda son derece ciddi. Galatasaray yÃ¶netimi bir an Ã¶nce BaÅŸakÅŸehir KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ile bir araya gelecek.

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Son Dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaouiyi transfer etti

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