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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu transferini de bitiriyor!

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Son Dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu transferini de bitiriyor!
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Galatasaray, orta saha transferinde vites arttırdı. Etobo'nun ardından sarı kırmızılı takım şimdi de Milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galtasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoke City'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Milli futbolcu Okay Yokuşlu ile de 1 haftadır temas halinde.

Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Okay Yokuşlu için Galatasaray, Celta Vigo ile görüşme halinde.

Sarı kırmızılı ekip, Okay için Celta Vigo'ya bir yıllık kiralama teklifinde bulunurken iki takım arasında transfer görüşmeleri sürüyor.

PAZARLIKLARIN SONLANMASI BEKLENİYOR

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken transferin sonlandırılması için iki takım arasında yapılan kiralama ücreti pazarlıkları bekleniyor.

2018'de Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Okay Yokuşlu, geçen sezon İspanyol ekibinde 26 maçta forma giyip 2 asist yapmıştı. Galatasaray, geçen sezon da Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralamıştı.

Son Dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu transferini de bitiriyor

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