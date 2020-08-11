Son Dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YIL İÇİN 18 MİLYON TL

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve 4 yıl için toplam 18 milyon TL ödeneceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi biten Oğulcan için 2020-2021 sezonunda 3.75 milyon TL, 2021-2022'te 4.25 milyon TL 2022-2023'te 4.75 milyon TL ve 2023-2024 5.25 milyon TL ödeyecek.

''GALATASARAY BİR HİS TAKIMIDIR''

Oğulcan Çağlayan, imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada ''Galatasaray bir his takımıdır. Anneme, 'Galatasaray beni istiyor' dedim, gözyaşı döktü. Bundan 7 sene önce buradan çıkarken, yıllar boyu buraya gelmenin hayaliyle yaşadım. Şimdi yeniden burada olmak beni evimde hissettiriyor.'' sözlerini kullandı.

SES KAYDIYLA PAYLAŞMIŞTI

Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ses kaydında "Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba!" ifadelerini kullanmıştı.

SPOR ARENA SAATLER ÖNCE DUYURMUŞTU...

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferini bugün resmen açıklayacağını öğle saatlerinde okuyucularımıza duyurmuştu.

İşte Ali Naci Küçük imzalı o haber;

Galatasaray kulübü genç futbolcu ile tam 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan Çağlayan ile 2024 yılına kadar anlaşan Galatasaray önce bu transferi açıklayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Galatasaray kulübü yeni transferlerini iki gün boyunca yapacağı açıklamalar ile resmen duyuracak. Sarı kırmızılılar ilk olarak Oğulcan Çağlayan'ın transferi için KAP bildirimi yayınlayacak.

Sarı kırmızılı kulübün daha sonra Emre Kılınç'ın transferini Kap'a bildirmesi bekleniyor.

İstanbul'da bulunan ve sağlık kontrolüne giren iki futbolcu ile birlikte Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ın yarınki antrenmanına katılacak